Участие ИА REGNUM в медиа-кампании против Рогозина — клевета

Москва, , 23:45 — REGNUM Телеграм-канал «Медиатехнолог» (https://t.me/mediatech) сегодня в 19.16 разместил сообщение о том, что якобы новостной комментарий ИА REGNUM о рекомендациях председателя правительства Дмитрия Медведева о развитии космической отрасли является частью некоего реализованного медиа-плана против Дмитрия Рогозина и тем самым — заказным. Причём указана и «цена» этой новости — 250.000 рублей.

Редакция ИА REGNUM настоящим заявляет, что сообщение «Медиатехнолога» является клеветническим вымыслом и что указанная новость является независимым редакционным изложением комментария эксперта к выступлению Д. Медведева, а названные 250.000 рублей, списанные на подкуп ИА REGNUM, изготовители этого медиа-плана, его заказчики, исполнители и распространители могут с успехом поискать друг у друга в карманах. Дураком в этой ситуации будет тот, кто поверит столь примитивным мошенникам.