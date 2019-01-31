Четверг, 31 Января 2019 года
23:49:27 МСК

Эмир Катара находится с визитом в Китае

Политика

В ходе переговоров стороны высказались за продолжение и развитие стратегического партнерства

Пекин, 31 января 2019, 23:49 — REGNUM  В Пекине прошла встреча партийно-государственного лидера КНР Си Цзиньпина с пребывающим в Китае с визитом эмиром Катара Тамином бин Хамадом Аль Тани, сообщает 31 января Синьхуа.

Китайский лидер подчеркнул готовность Пекина к углублению политического взаимного доверия с Катаром. Он высказал поддержку стремления этой страны к развитию в соответствии с ее традициями и реалиями, а также высказал гостю признательность за твердую приверженность политике «одного Китая».

Си Цзиньпин высказался за сопряжение стратегий развития двух стран, а также за стабильность и развитие в регионе Персидского залива. Важное место здесь отводится совместному строительству «Пояса и пути», предполагающему взаимодействие в энергетике, инфраструктуре, высоких и новых технологиях, борьбе с международным терроризмом и экстремизмом, активизации экономических и гуманитарных обменов.

Китай, по словам лидера страны, готов продолжать играть конструктивную роль в поддержке усилий участников Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

Эмир Катара, высоко оценив успехи Китая в экономическом и социальном развитии, назвал две страны стратегическими партнерами. Особое внимание он уделил совместной борьбе с экстремизмом и терроризмом.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
«Один пояс — один путь» Китая
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить