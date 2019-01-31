Северная и Южная Корея связывают транспортные системы полуострова

Кэсон, Южная Корея, , 23:45 — REGNUM Между севером и югом Корейского полуострова продолжается процесс преодоления раскола, в том числе в создания единой инфраструктуры. В частности, в городе Кэсоне проведены успешные переговоры по модернизации и соединению пограничных дорог, сообщает 31 января Синьхуа со ссылкой на данные Министерства объединения Южной Кореи.

В переговорах участвовали чиновники транспортных ведомств двух сторон полуострова. Обсуждались итоги совместного осмотра пограничных железнодорожных путей по обеим сторонам 38-й параллели в восточном и западном секторах. Прошел обмен документами о стандартах дорог. В целях сближения стандартов принято решение о проведении обмена работниками.