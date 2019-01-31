Четверг, 31 Января 2019 года
23:45:46 МСК

Северная и Южная Корея связывают транспортные системы полуострова

Политика

В Кэсоне состоялась встреча чиновников министерств транспорта двух стран

Кэсон, Южная Корея, 31 января 2019, 23:45 — REGNUM  Между севером и югом Корейского полуострова продолжается процесс преодоления раскола, в том числе в создания единой инфраструктуры. В частности, в городе Кэсоне проведены успешные переговоры по модернизации и соединению пограничных дорог, сообщает 31 января Синьхуа со ссылкой на данные Министерства объединения Южной Кореи.

В переговорах участвовали чиновники транспортных ведомств двух сторон полуострова. Обсуждались итоги совместного осмотра пограничных железнодорожных путей по обеим сторонам 38-й параллели в восточном и западном секторах. Прошел обмен документами о стандартах дорог. В целях сближения стандартов принято решение о проведении обмена работниками.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Южная Корея: внутренняя и внешняя политика
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить