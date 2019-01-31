Запад озабочен ракетным потенциалом Ирана

Тегеран, , 23:40 — REGNUM Секретарь Высшего Совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани 29 января заявил, что Иран не будет увеличивать дальность своих ракет. Он также сказал, что Иран продолжит следовать своей космической программе для улучшения качества жизни людей и повышения технологических возможностей страны. Об этом сообщило иранское информационное агентство The Islamic Republic News Agency.

По словам Али Шамхани, космические и спутниковые технологии рассматриваются Ираном как средства, которые могут помочь бороться со стихийными бедствиями, предотвращать расширение пустынь, обуздывать вырубку лесов, противодействовать уменьшению осадков и высыханию земель.

Али Шамхани подчеркнул, что сионистский режим Израиля и западные СМИ пытаются увязать космическую программу Ирана с ракетным потенциалом, а также ввести по данному вопросу общественное мнение в заблуждение.

Он также добавил, что Иран не имеет научных или оперативных ограничений для увеличения дальности своих военных ракет, но, основываясь на своей оборонной доктрине, страна постоянно работает над повышением точности ракет и не намерена увеличивать их дальность.

В 2017 году Иран сообщил, что ограничил дальность своих баллистических ракет до двух тысяч километров.

Можно считать это заявление ответом на выступление министра иностранных дел Франции на прошлой неделе, в котором говорилось, что Франция готова ввести против Ирана дополнительные санкции, если не будет достигнут прогресс в переговорах по ограничению его ракетных программ.

Следует заметить, что расстояние между Тегераном и Тель-Авивом по прямой равно 1586 километров.