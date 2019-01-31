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Евросоюз намерен создать международную контактную группу по Венесуэле

Политика

В Брюсселе планируют организовать новые выборы в Венесуэле

Брюссель, 31 января 2019, 23:36 — REGNUM  Страны Европейского союза достигли договорённости о создании международной контактной группы по урегулированию политического кризиса в Венесуэле, передаёт 31 января телеканал France 24.

Как сообщила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, целью создания группы является урегулирование кризиса в Венесуэле в течение 90 дней и обеспечение возможности для «свободного и демократичного выражения мнения» граждан республики посредством проведения новых выборов.

При этом она подчеркнула, что обозначенные сроки не означают выдвижения ультиматума Венесуэле со стороны Евросоюза. По её словам, в течение трёх месяцев предполагается оценить условия для организации выборов в стране.

Напомним, ранее сегодня Европейский парламент признал главу оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо исполняющим обязанности главы государства.

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Политический кризис в Венесуэле
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