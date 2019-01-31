Четверг, 31 Января 2019 года
23:24:17 МСК

Госдеп США отправляет спецпредставителя в Сеул на переговоры с КНДР

Политика

Вторая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына состоится в феврале

Вашингтон, 31 января 2019, 23:24 — REGNUM  Спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган 3 февраля отправится в Сеул на встречу с представителем Северной Кореи, сообщили 31 января в Госдепартаменте США.

«Стивен Биган проведёт встречу с северокорейским партнёром для обсуждения дальнейших шагов к продвижению нашей цели по полной, окончательной и подконтрольной денуклеаризации КНДР», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сегодня президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон и Пхеньян согласовали дату и место проведения нового саммита. По его словам, встреча состоится в конце февраля в Азии, более подробные детали будут объявлены позднее.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп заявил о согласовании даты и места встречи с Ким Чен Ыном

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
США и КНДР
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить