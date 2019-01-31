Госдеп США отправляет спецпредставителя в Сеул на переговоры с КНДР

Вашингтон, , 23:24 — REGNUM Спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган 3 февраля отправится в Сеул на встречу с представителем Северной Кореи, сообщили 31 января в Госдепартаменте США.

«Стивен Биган проведёт встречу с северокорейским партнёром для обсуждения дальнейших шагов к продвижению нашей цели по полной, окончательной и подконтрольной денуклеаризации КНДР», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сегодня президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон и Пхеньян согласовали дату и место проведения нового саммита. По его словам, встреча состоится в конце февраля в Азии, более подробные детали будут объявлены позднее.

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