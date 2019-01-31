Болтон пожелал Мадуро и чавистам уйти на пенсию и бежать из Венесуэлы

Вашингтон, , 23:12 — REGNUM Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон посоветовал законному президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его команде как можно быстрее уйти на пенсию и покинуть Боливарианскую республику. Об этом Болтон написал сегодня, 31 января, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

«Я желаю Николасу Мадуро и его высшим советникам долгой, спокойной пенсии, жизни на красивом пляже где-нибудь вдалеке от Венесуэлы», — написал Болтон.

Он посоветовал Мадуро и его людям воспользоваться подготовленным оппозиционной проамериканской Национальной ассамблеей законом об амнистии и покинуть Венесуэлы как можно скорее.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 января спикер проамериканской оппозиционной Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо после звонка из Вашингтона объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. После этого 30 января президент США Дональд Трамп позвонил Гуайдо и поздравил его с началом «президентства».

Болтон уже несколько раз грозил всем тем, кто собирается навредить Гуайдо и Национальной ассамблее самыми серьезными последствиями.

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