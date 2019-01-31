Париж, Берлин и Лондон создали механизм для финансовых транзакций с Ираном

Бухарест, , 22:23 — REGNUM Власти Франции, Германии и Великобритании создали специальный механизм финансовых расчётов с Исламской Республикой Иран. Берлин, Париж и Лондон выпустили сегодня, 31 января, соответствующее совместное заявление по итогам специальной встречи глав внешнеполитических ведомств этих стран в Бухаресте (Румыния).

В данном заявлении сказано, что Великобритания, Франция и Германия подтверждают свою приверженность действующему соглашению по иранскому атому, и для реализации финансовых расчетов с исламской республикой создают «инструмент по поддержке коммерческих транзакций INSTEX SAS».

Поясняется, что INSTEX SAS — это специальный механизм, который направлен на упрощение «законных коммерческих транзакций» между евросоюзными экономическими игроками и Исламской Республикой Иран.

Берлин, Париж и Лондон утверждают, что на первых парах INSTEX SAS будет использоваться для торговли наиболее значимыми для иранского народа товарами, в частности фармацевтической продукцией, медицинскими приборами и сельскохозяйственной продукцией.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан пояснил, что сам механизм финансовых транзакций между Евросоюзом и Ираном будет создан во Франции с участием Германии и Великобритании.

«Специальный механизм транзакций с Ираном зарегистрирован во Франции с участием двух других стран Евросоюза — Германии и Великобритании», — сказал Ле Дриан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с приходом к власти в США республиканской администрации во главе с Дональдом Трампо, американская политика в отношении Ирана резко изменилась. Если предшественник Трампа — демократ Барак Обама был готов выстраивать с Тегераном диалог и в итоге пришел к всеобъемлющему соглашению по иранскому атому, что позволило снять международные санкции с Ирана, то Трамп, придя к власти, восстановил весь режим американских санкций против Ирана и пригрозил санкциями всем, кто собирается продолжать торговать с исламской республикой. В Евросоюзе, однако, политику Трампа в отношении Ирана не разделяют.