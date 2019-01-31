Пятеро фигурантов дела Арашуковых отправлены под арест

Москва, , 21:56 — REGNUM Басманный суд Москвы отправил под арест пятерых фигурантов уголовного «дела Арашуковых». решение суда было вынесено сегодня, 31 января.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «дело Арашуковых» началось с задержания сенатора от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова прямо в зале заседания Совета Федерации. Сенатору были предъявлены обвинения в убийстве, участии в преступном сообществе, давлении на свидетелей.

Затем стало известно о задержании отца сенатора, советника главы «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова. Его обвинили в мошенничестве и участии в преступном сообществе. По версии следствия, это преступное сообщество организовало хищение газа у ПАО «Газпром» на более чем 30 млрд рублей.

Далее были задержаны директор филиала ООО «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» Гузер Хашукоев, генеральный директор АО «Газпром газораспределение Астрахань» и ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» Руслан Арашуков, а также первый заместитель генерального директора АО «Газпром газораспределение Ставрополь» Николай Романов и генеральный директор ООО «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» Игорь Травинов.

Все они также обвиняются в мошенничестве и участии в организованном преступном сообществе.

Сенатор Арашуков был арестован судом на два месяца еще накануне. Сегодня Басманный суд арестовал Рауля Арашукова, Хашукоева, Руслана Арашукова, Романова и Травинова. В течение 10 дней им должны быть предъявлены официальные обвинения.

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