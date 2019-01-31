Рауль Арашуков не признает свою вину

Москва, , 21:29 — REGNUM Советник главы «Газпром межрегионгаз», отец арестованного по обвинению в убийствах сенатора Рауфа Арашукова — Рауль Арашуков не признает своей вины в мошенничестве. Об этом Арашуков заявил на заседании Басманного суда Москвы, где решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

«Я преступником никогда не был. Все, что говорили прокурор и следователь, — для меня это все ново. Я вчера сидел на работе, приехали следователи, провели обыск», — сказал Арашуков.

Защита Арашукова попросила суд избрать ему меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. Сам Арашуков пообещал никуда не бежать от следствия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Рауль Арашуков был задержан после того, как сотрудники правоохранительных органов задержали его сына Рауфа — сенатора от Карачаево-Черкесии прямо в зале заседания Совета Федерации.

Сенатор Арашуков обвиняется в убийствах, давлении на свидетелей, а также в участии в организованном преступном сообществе. Его отец Рауль обвиняется в мошенничестве, а также в участии в организованном преступном сообществе. Что касается мошенничества, то речь идет о хищении газа у ПАО «Газпром» на сумму более 30 млрд рублей.

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