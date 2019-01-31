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Трамп заявил о согласовании даты и места встречи с Ким Чен Ыном

Политика

Вашингтон уже направил команду для подготовки к саммиту двух лидеров

Трамп заявил о согласовании даты и места встречи с Ким Чен Ыном
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп и Ким Чен Ын

Вашингтон, 31 января 2019, 21:15 — REGNUM  США и КНДР согласовали дату и место проведения новой встречи лидеров двух стран Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Об этом 31 января сообщил журналистам сам Дональд Трамп, передаёт агентство Reuters.

Каких-либо подробностей глава Белого дома раскрывать не стал, пообещав обнародовать всю информацию на предстоящей неделе.

Ранее сегодня госсекретарь США Майк Помпео в интервью Fox News заявил, что второй саммит лидеров Соединённых Штатов и Северной Корей состоится в конце февраля в Азии. По его словам, Вашингтон уже направил свою команду для подготовки к саммиту.

Ранее наиболее вероятным местом встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына в СМИ назывался Вьетнам.

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США и КНДР
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