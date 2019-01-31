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Гуайдо: Никакого диалога с Мадуро не будет

Политика

Проамериканская оппозиция Венесуэлы идет на обострение

Каракас, 31 января 2019, 21:06 — REGNUM  Спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо, который провозгласил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы, заявил, что он не пойдет ни на какие переговоры с законными власти страны и президентом Николасом Мадуро. Об этом Гуайдо заявил сегодня, 31 января, во время своего выступления перед соратниками в здании Центрального университета Венесуэлы в Каракасе.

«Мы никогда больше не согласимся на ложный диалог, где бы он ни состоялся», — сказал Гуайдо.

Напомним, что законные власти страны во главе с президентом Мадуро заявили, что готовы сесть за стол переговоров с проамериканской оппозицией во главе с Гуайдо.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Гуайдо по указанию из Вашингтона провозгласил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы, а перед этим Национальная ассамблея Боливарианской Республики объявила Мадуро узурпатором.

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Политический кризис в Венесуэле
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