Ещё два фигуранта дела Арашуковых отправлены под арест

Москва, , 20:52 — REGNUM Басманный суд Москвы арестовал двоих фигурантов «дела Арашуковых». Решение было принято сегодня, 31 января.

Суд принял решение отправить под арест первого заместителя генерального директора «Газпром газораспределение Ставрополье» Николая Романова. Также под стражу был отправлен глава филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Минеральных водах Гузер Хашукаев.

Оба фигуранта были арестованы на два месяца.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Романов и Хашукаев были задержаны в рамках уголовного дела о хищении газа у ПАО «Газпром» на сумму более 30 млрд рублей. По данному делу был также задержан Рауль Арашуков — глава «Газпром межрегионгаз Ставрополь».

Кроме того, был задержан и сын Рауля — Рауф Арашуков, который является сенатором от Карачаево-Чекресии. Его обвиняют в убийствах.