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МИД ФРГ: Евросоюз должен выступить с единой позиции по Венесуэле

Политика

Берлин пытается сплотить Евросоюз

МИД ФРГ: Евросоюз должен выступить с единой позиции по Венесуэле
stux
Германия в Евросоюзе

Берлин, 31 января 2019, 20:34 — REGNUM  Европейский союз должен занять сплочённую позицию по политическому кризису в Венесуэле и в рамках этой позиции реагировать на происходящее в Боливарианской Республике. Об этом сегодня, 31 января, заявил журналистам министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

«Мы объявили о том, что мы признаем действующего главу парламента Хуана Гуайдо в качестве того, кто занимается восстановлением конституционного порядка в стране», — сказал Маас.

Он также подчеркнул, что если президент Венесуэлы Николас Мадуро не готов провести «новые выборы», то Европейский союз признает спикера Национальной ассамблеи Гуайдо в качестве исполняющего обязанности президента Венесуэлы.

«Сегодня ЕС должен занять сплочённую позицию по данном вопросу», — подчеркнул Маас.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Венесуэле проамериканская оппозиционная Национальная ассамблея при прямой указке и поддержке Вашингтона попыталась совершить государственный переворот. Спикер ассамблеи Хуан Гуайдо по велению из Вашингтона объявил себя президентом Венесуэлы. Он был тут же признан властями США и рядом других стран.

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Политический кризис в Венесуэле
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