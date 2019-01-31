Путин вытупил на приеме в честь 10-й годовщины интронизации главы РПЦ

Москва, , 20:05 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил на примем в Государственном Кремлевском дворце, посвященном 10-летнию Поместного собора и Патриаршей интронизации. Об этом сегодня, 31 января, сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер выступил на приеме с приветственным словом. Путин подчеркнул, что сегодня в России Русская православная церковь является важным институтом. РПЦ всегда спешит на помощь туда, где люди нуждаются в этой помощи. Кроме того, глава государства считает, что Русская Православная церковь стала ориентиром высоких духовно-нравственных ценностей как для подрастающего поколения, так и для многих взрослых людей, оказавшихся перед сложным нравственным выбором.

Также российский лидер тепло поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 10-й годовщиной интронизации.

«Его Святейшество и православные иерархи вместе с представителями других традиционных религий вносят весомый вклад в укрепление общественного согласия, содействуют решению ключевых, порой очень острых вопросов, которые волнуют и заботят людей», — сказал президент России.

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