На Украине по итогам выборов не исключен третий майдан — эксперт

Киев, , 20:02 — REGNUM На Украине эксперты активно обсуждают результаты последних соцопросов и ход президентской избирательной кампании. В частности, бежавший в Австрию экс-глава Администрации президента Андрей Портнов отметил, что рейтинг бизнесмена и шоумена Владимира Зеленского в 47,5 раз выше, чем у экс-премьера, лидера партии Народный фронт Арсения Яценюка.

«Я не знаю за кого, но главной задачей является свергнуть правящего диктатора. Все остальные — кратно меньшее зло. Считаю, что по десяткам признаков наша страна обречена ещё на годы стагнации и хорошего кандидата просто вообще не существует. Выбирать нужно между плохим и ужасным. Поэтому, я буду поддерживать какого-нибудь плохого кандидата с плохой программой… Рейтинг Зеленского ровно в 47,5 раз выше, чем у Яценюка. Кусаем ногти и держим кулаки за послезавтрашний съезд Народного фронта», — написал Портнов 31 января на своей странице в Фейсбуке.

Кроме того, политолог Руслан Бортник напомнил, что на Украине результаты голосования всегда отличаются от данных соцопросов из-за явки избирателей.

«Соцопросы и финальная явка всегда существенно отличаются. Вопрос в явке. Всегда больше людей хочет проголосовать, чем реально доходит до избирательных участков — плохая погода, у меня тут появились дела. Я надеюсь на высокую явку, потому что высокая явка — самый идеальный предохранитель для отсутствия масштабных фальсификаций в день выборов. В частности, вброса бюллетеней, неправильной работы местных избирательных комиссий. Если низкая явка сделать фальсификации намного легче», — сказал Бортник 31 января в эфире одного из украинских телеканалов.

Он также не исключает на Украине третьего майдана, если Центральная избирательная комиссия снимет с выборов рейтингового кандидата в президенты.

«Более того, низкая явка — определенный маркер того, что власти можно «ломать через колено». Высокая явка — это угроза для власти, если она будут неправильно считать, то будет майдан. В случае масштабных фальсификаций и «ломания через колено», к примеру, снятие топовых кандидатов с избирательный кампании, это может завершиться майданом, это единственная причина… Мы не осознаем, на что способна эта центральная избирательная комиссия. В ней отсутствует баланс, она очень зависима от власти», — пояснил Бортник.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января три украинские социологические компании (Центр социальных и маркетинговых исследований «Социс», Киевский международный институт социологии и Центр Разумкова) опубликовали результаты совместного исследования электоральных предпочтений украинцев.

Согласно данным, наибольшую поддержку населения среди тех, кто примет участие в голосовании и определился со своим выбором, получил бы Зеленский (23%). За президента Петра Порошенко готовы проголосовать 16,4%, за лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко — 15,7% респондентов.

При этом лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко набрал 9,3%, лидера партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко — 8,1%, лидер Радикальной партии Олег Ляшко — 6,7%. Кандидата от партии «Укроп» Александра Шевченко готовы поддержать 3,5%, мэра Львова, лидера «Объединения «Самопомич» Андрея Садового — 3,4%, лидера партии «Наши» Евгения Мураева — 2,7%. За кандидата от партии «Оппозиционный блок — партия мира и развития» Александра Вилкула готовы проголосовать 2,4% респондентов, за экс-главу Службы безопасности Украины Игоря Смешко — 2,2%, за кандидата от партии «Свобода» Руслана Кошулинского — 1,3%. Другие кандидаты не набирают 1% голосов.