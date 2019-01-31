Зеленский — идеальный центрист, поэтому у него высокий рейтинг — эксперт

Киев, , 19:59 — REGNUM На Украине последние соцопросы показывают лидерство бизнесмена и шоумена Владимира Зеленского, а также рост рейтингов действующего президента Петра Порошенко. Об этом 31 января написал на своей странице в Фейсбук председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента», политолог Владимир Фесенко, анализируя данные соцопроса группой «Рейтинг», а также результаты совместного соцопроса центра"Социс», Киевского международного института социологии (КМИС) и центра Разумкова.

По его словам, Порошенко еще не обошел в рейтингах лидера фракции «Батькивщина» Юлию Тимошенко.

«О свежих рейтингах. Подробнее проанализирую в отдельном тексте. Пока самые общие выводы. При всех различиях данных «Рейтинга» и трех центров, есть две общие тенденции: 1) лидерство Зеленского и скачок его рейтинга; 2) рост рейтинга Порошенко (томос и масштабная кампания таки дали эффект). Но я бы не спешил с выводами о том, что Порох обошел ЮТ (Юлию Тимошенко). Опрос трех центров — это опрос Социса, который принадлежит Грыниву. Участие в этом опросе КМИСа и Центра Разумкова — это лишь прикрытие. Я больше доверяю данным Рейтинга», — отметил Фесенко.

Он считает, что Зеленский стал идеальным центристом, поскольку его готовы поддержать как умеренные патриоты, так и умеренные «ватники».

"Кстати, если сравнить данные опросов «Рейтинга» в декабре и сейчас, то от общего числа респондентов рейтинги ЮТ не снизились, выравнивание рейтингов произошло за счет тех избирателей, которые стали определяться в январе, а в декабре не знали за кого голосовать. Здесь очень прибавили Зеленский и Порох, а ЮТ — нет. Зеленский набирает за счет тех, кто не хочет ни Пети, ни Юли, и его готовы поддержать как умеренные патриоты, так и умеренные ватники. Он стал идеальным центристом, и идеальной альтернативой всем политикам (для тех, кто этим политикам не доверяет)», — считает Фесенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты опроса, которые провела с 16 по 24 января. По данным исследования, лидером президентского рейтинга является бизнесмен и шоумен Владимир Зеленский, которого поддерживают 19% тех, кто определился и намерен голосовать. При этом лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко поддерживают 18,2% респондентов, президента Петра Порошенко — 15,1%, сопредседателя парламентской группы «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко — 10%, экс-министра обороны Анатолия Гриценко — 8,5%, лидера партии Радикальная партия Олега Ляшко — 7%, лидера партии «Наши» Евгения Мураева — 3,6%, мэра Львова Андрея Садового — 2,7%, депутата от фракции «Оппозиционный блок» Александра Вилкула — 2,6%.

Кроме того, сообщается, что во втором туре Тимошенко одержит первенство в парах с Порошенко (27% против 18%) и Бойко (28% против 18%). В то же время она уступает в паре с Зеленским (29% против 24%). По данным исследования, Зеленский также побеждает в паре с Порошенко (34% против 20%) и с Бойко (33% против 18%). В паре Бойко — Порошенко нынешний президент лидирует с небольшой разницей (23% против 21%).