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Патриарх Кирилл: Между РПЦ и государством идет равноправный диалог

Политика

Такие отношения между Церковью и Российским государством выстроились впервые в истории

Патриарх Кирилл: Между РПЦ и государством идет равноправный диалог
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Москва, 31 января 2019, 19:51 — REGNUM  Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что Русская православная церковь и Российское государство строят равноправный диалог и такие отношения между церковью и государством в России выстроились впервые в истории. Об этом предстоятель Русской православной церкви заявил сегодня, 31 января, на приеме в честь 10-й годовщины своей интронизации.

По словам патриарха Кирилла, сегодня РПЦ может обсуждать с государством очень многие проблемы, которые волнуют российский народ и общество, и, конечно, Церковь.

«И, наверное, за всю историю России, я не побоюсь сказать так определенно: впервые выстроились такие отношения между Церковью и государством», — подчеркнул патриарх Кирилл.

Он напомнил, что даже во времена Российской империи церковь была подчинена государству и не имела в его лице равного партнера.

Также патриарх Кирилл поблагодарил президента России Владимира Путина, который присуствовал на приеме, за выстроенный диалог между церковью и государством, отметив его доброжелательную атмосферу.

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