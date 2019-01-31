Постпред России при ОБСЕ: Запад потерял контроль над Косово

Вена, , 19:44 — REGNUM Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич считает, что западные покровители отделившегося от Сербии края Косово потеряли рычаги контроля над албанским руководством края. Об этом он заявил 31 января на заседании политсовета ОБСЕ.

По словам Лукашевича, наблюдения миссии ОБСЕ указывают на то, что власти в Приштине взяли уверенный курс на обострение отношений с Белградом. Он подчеркнул, что Косово всё более становится очагом нестабильности, создающим риск возобновления насилия на Балканах.

Всё больше признаков указывает на то, что по прошествии 20 лет после бомбардировок Югославии и 10 лет односторонне провозглашённой независимости Косова руководство края «полностью вышло из-под контроля тех западных стран, которые эту самостийность проектировали», заявил Лукашевич.

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Российский дипломат указал, что вопреки призывам США и Европейского союза власти в Приштине только за последние месяцы приняли целый ряд провокационных шагов, направленных против официального Белграда и косовских сербов. В частности, он упомянул о введении правительством Косова в нарушение обязательств по Центрально-европейскому соглашению о свободной торговле пошлин в размере 100% на товары, поставляемые из Сербии и Боснии и Герцеговины.

На требования Запада отменить введённые пошлины косовское руководство «просто не обращает внимания», констатировал Лукашевич.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что американский посол в Приштине Филипп Коснет пригрозил введением санкций против Косова со стороны США в случае, если 100-процентные пошлины на товары из Сербии и БиГ не будут отменены.

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