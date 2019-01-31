Куда отправятся 20 тонн золота из центрального банка Венесуэлы

Каракас, , 19:41 — REGNUM Венесуэльский представитель законодательной власти Хосе Гуэрра запустил во вторник, 29 января, настоящую бомбу в Twitter: российский Боинг 777, который приземлился в Каракасе за день до этого, якобы прилетел с целью забрать 20 тонн золота из хранилища центрального банка страны, сообщает испанское издание La Vanguardia. Это заявление породило волну домыслов и негодования в социальных сетях. Когда Гуэрра спросили, как он получил такую информацию, тот никаких доказательств своих слов не предоставил.

В понедельник самолет, принадлежащий компании Nordwind Airlines — известному российскому оператору чартерных рейсов, базирующемуся в Москве, — совершил посадку в международном аэропорту неподалеку от Каракаса, согласно сведениям с сайта FlightRadar24. Представитель Nordwind отказался дать разъяснения насчет целей полета, а МИД России, по словам спикера ведомства Марии Захаровой, не обладает информацией об этом самолете.

Идет ли речь просто об очередном экстравагантном высказывании политика, который пытался привлечь внимание к тяжелой ситуации в Венесуэле, истерзанной кризисом? Таким вопросом задается La Vanguardia и отвечает, что, возможно, нет. «Для начала, Гуэрра — бывший экономист центрального банка, который продолжает поддерживать контакты со старыми коллегами по этой организации. Кроме того, человек, непосредственно знакомый с темой, сказал Bloomberg News во вторник, что в центральном банке ждут отгрузки 20 тонн золота», — пишет испанское СМИ.

Тот же источник сообщил, что это золото, стоимость которого составляет 840 миллионов долларов, представляет собой 20% от запасов желтого металла в Венесуэле. Других подробностей о планах насчет слитков аноним не предоставил.

«В качестве венесуэльского президента Николас Мадуро теряет контроль над уже скудными финансами и резервами страны из-за американских санкций, и кто сможет заполучить примерно 200 тонн венесуэльского золота, размещенного в стране и за границей, стало ключевым вопросом. Государство должно тысячи миллионов долларов своим клиентам из России и Китая, равно как и владельцам ценных бумаг, а также нуждается в твердой валюте для закупки продуктов питания своему голодающему народу», — описывает ситуацию La Vanguardia.

Тем временем США прилагают все усилия, чтобы передать главе Национальной ассамблеи Хуану Гуайдо (которого они признали легитимным президентом страны) ответственность за финансы Венесуэлы и лишить режим ресурсов. На прошлой неделе Банк Англии отказал должностным лицам Мадуро в снятии 1,2 млрд долларов золотом — после того, как высокопоставленные представители США, в том числе госсекретарь Майк Помпео и советник по национальной безопасности Джон Болтон, договорились со своими британскими коллегами лишить действующий режим иностранных активов.