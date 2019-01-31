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Медведев поздравил патриарха Кирилла с 10-й годовщиной интронизации

Политика

10 лет назад Поместный собор РПЦ избрал Кирилла патриархом Московским и всея Руси

Медведев поздравил патриарха Кирилла с 10-й годовщиной интронизации
Иллюстрация: Government.ru
Встреча Дмитрия Медведева и Патриарха Кирилла

Москва, 31 января 2019, 19:38 — REGNUM  Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 10-й годовщиной интронизации предстоятеля Русской православной церкви. Всетрча главы правительства и предстоятеля РПЦ прошла в резиденции патриарха Кирилла сегодня, 31 января.

Медведев отметил большой вклад патриарха Кирилла в укрепление авторитета Русской православной церкви в стране и за рубежом. Глава РПЦ и глава правительства выразили уверенность, что взаимодействие православной церкви и Российского государства будет и далее продолжаться в интересах народа.

Напомним, что 10 лет назад в Храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония интронизации патриарха Кирилла. Он был избран предстоятелем Русской православной церкви её Поместным собором, который состоялся впервые с 1990 года.

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