Волкер: США и ЕС в феврале могут ввести новые санкции против России

Вашингтон, , 19:25 — REGNUM Власти США и евробюрократы в феврале 2019 года намерены рассмотреть введение новых санкций в отношении Российской Федерации из-за украинской провокации в Керченском проливе. Об этом сегодня, 31 января, заявил журналистам во время телефонного брифинга специальный представитель государственного департамента США по Украине Курт Волкер.

По словам Волкера, он провел несколько встреч с высокопоставленными евробюрократами, а также с функционерами военного блока НАТО, на которых затрагивался вопрос о новых санкциях в отношении России. Спецпредставитель уточнил, что новые санкции против РФ могут быть введены в связи с украинской провокацией в Керченском проливе в ноябре 2018 года и арестом украинских моряков и сотрудников СБУ, которые эту провокацию осуществляли.

США и Евросоюз требуют от России немедленно вернуть украинских моряков и сотрудников СБУ. Но российские власти указывают, что арестованные совершили серьезные правонарушения и будут преданы суду.

«Как Соединенные Штаты, так и Европа рассматривают то, какие дополнительные меры нам следует принять, если Россия не возвратит моряков», — пояснил Волкер.

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