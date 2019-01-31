США пригрозили Косово санкциями из-за пошлин на сербские товары

Приштина, , 19:06 — REGNUM Вашингтон может ввести санкции в отношении односторонне отделившегося от Сербии края Косово, если власти в Приштине не снимут ранее введённые 100-процентные пошлины на товары из Сербии. Об этом 31 января сообщает «Радио и телевидение Косово» со ссылкой на источники.

По информации телеканала, посол США в Приштине Филип Коснет демонстративно покинул состоявшуюся сегодня утром встречу с лидерами политических сил Косово, «громко захлопнув за собой дверь».

Причиной его недовольства послужило нежелание премьер-министра Косово Рамуша Харадиная отменять введённые пошлины, несмотря на требования Соединённых Штатов.

Как сообщается, посол заявил, что у Приштины есть всего два варианта — приостановка действия пошлин, которая подразумевает дальнейшую поддержку Косово со стороны США, либо «введение Соединёнными Штатами санкций в отношении Косово, что повлечёт за собой серьёзное ухудшение отношений между Приштиной и Вашингтоном».

Как передавало ИА REGNUM, из-за разногласий по вопросу о пошлинах на товары из Сербии правительство Косово оказалось на грани распада. Не исключается, что в регионе в ближайшее время могут быть объявлены досрочные выборы.

Недовольство западных покровителей Приштины в связи с введённой пошлиной в 100% на сербские товары усилилось после того, как в конце декабря косовское руководство решило распространить их действие и на иностранные бренды, поставляемые с сербской территории.

В качестве условия отмены таможенного сбора Приштина требует от Сербии маркировать поставляемые товары «официальным и конституционным лейблом Республики Косово», что невозможно для Белграда, не признающего односторонне провозглашённую независимость края.

Сложившаяся ситуация привела к приостановке переговоров по косовскому урегулированию, проходящих под эгидой Европейского союза.

Читайте ранее в этом сюжете: Правительство Косово на грани распада из-за споров о пошлинах для Сербии