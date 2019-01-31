Итальянские депутаты Европарламента не голосовали за признание Гуайдо

Рим, , 18:33 — REGNUM Депутаты Европарламента от правящих партий Италии «Лига» и «Движение 5 звезд» воздержались при голосовании за признание Хуана Гуайдо «законным временным президентом Венесуэлы», написал на своей странице в Twitter в четверг, 31 января, спикер парламента Антонио Таяни.

Воздержались и многие депутаты бывшей правящей Демократической партии. Как голосовали депутаты от его собственной партии, «Вперед, Италия», Таяни не уточнил — по-видимому, «за».

Как сообщалось ранее, Европарламент большинством голосов утвердил резолюцию о признании самопровозглашенного Гуайдо: «за» проголосовали 439 депутатов из 750, против — 104, воздержались — 88.

Решение Европарламента носит рекомендательный характер: утвержденная резолюция призывает Еврокомиссию и все страны ЕС считать президентом Венесуэлы до проведения новых выборов не Николаса Мадуро, а Гуайдо.

Как сообщалось ранее, в Италии мнения на этот счет разделились: премьер-министр Джузеппе Конте призвал к переговорам, глава МВД и лидер «Лиги» Маттео Сальвини выступает на стороне Гуайдо, некоторые лидеры второй правящей партии «Движение 5 звезд» — на стороне Мадуро.

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