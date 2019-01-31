В Эстонии заявили о «предотвращении нападения России благодаря НАТО»

Таллин, , 18:30 — REGNUM Для того чтобы батальоны НАТО, расположенные в Прибалтике и Польше, были готовы действовать в условиях кризиса необходима тяжелая техника и действующий план. Об этом сказано в отчете Международного центра оборонных исследований, сообщает эстонский новостной портал Postimees.

«Мы не знаем, как повела бы себя Россия, если бы начиная с 2017 года в Эстонии, Латвии, Литве и Польше не было союзнических сил НАТО. Боюсь, что они обязательно попытались бы испытать нас на прочность», — заявил один из авторов отчета, научный сотрудник центра Калев Стойческу («Eesti 200»).

По словам Стоуческу, боевые группы, размещенные с весны 2017 года в Прибалтике и Польше, стали «историей успеха». Причин тому две: во-первых, России «не удалось спровоцировать раскол в рядах солдатов-союзников», а во-вторых, «в цепочке управления были устранены все существующие препятствия».

Многонациональный состав боевых групп в Латвии и Литве, по мнению Стоуческу, не препятствует работе военных, а у военных есть хорошая возможность обучаться «в условиях жесткой зимы».

В результате подсчетов аналитики пришли к выводу в отчёте, что если присоединить к подразделениям боевых групп местные мобилизованные вооруженные силы, то в случае кризиса у НАТО в странах Прибалтики было бы как минимум по десять бригад в каждой.

Если присоединить к ним вооруженные силы США и Польши, то для противостояния им России необходимо «очень большое количество боеспособных подразделений, чтобы при нападении добиться нужного противовеса — три к одному».