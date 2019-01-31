Минобороны Украины лгало открыто и цинично много раз – Делягин

Москва, , 18:00 — REGNUM Есть большие сомнения в том, что Германия действительно пообещала Украине военную помощь в Чёрном море, полагает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 31 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя соответствующее сообщение министерства обороны Украины.

«Есть проблема достоверности источника, — заметил Делягин. — Мы много раз видели, как министерство обороны Украины лгало открыто и цинично. Если бы министр обороны о чём-то договорился с Германией, то он пресс-секретарю [объявлять эту новость] не поручил бы. Он бы сам о том пищал и подпрыгивал в воздухе».

Кроме того, Делягин предположил, что обещанная Германией Украине помощь не будет отличаться от той, которая уже оказывается.

«Может быть, им [Германии] интересно, доплывут их суда до Чёрного моря?» — предположил Делягин, объяснив, что, например, треть самолетов германских ВВС уже не летает из-за технических проблем.

Напомним, как сообщалось ранее, согласно заявлению минобороны Украины, в рамках встречи заместителя министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолия Петренко с уполномоченным по вопросам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии Федерального МИД Германии Михаэлем Зильбертом и с парламентским госсекретарем бундесвера Томасом Зильберхорном Германия якобы заверила в готовности обеспечить военное присутствие кораблей ВМС бундесвера в Чёрном море.