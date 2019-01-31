Глава Карачаево-Черкесии прокомментировал арест сенатора Арашукова

Черкесск, , 17:54 — REGNUM Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов считает, что задержание сенатора Рауфа Арашукова было произведено при соблюдении всех положенных норм. Дальнейшее развитие событий зависит от следствия. Такое мнение руководителя республики приводит «Интерфакс-Юг».

"Все необходимые процедуры при лишении неприкосновенности сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова соблюдены членами Совета Федерации. Далее — работа следственных органов, которые проведут расследование и дадут объективную оценку», — цитирует агентство слова Темрезова.

Других комментариев главы Карачаево-Черкесии ни на его официальном сайте, ни на страницах в соцсетях нет. Стоит отметить, что нет официально опубликованной реакции на задержание сенатора Арашукова и в парламенте республики.

Напомним, Рауф Арашуков является членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации — представителем от исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики. Полномочиями сенатора он наделен 19 сентября 2016 года, когда ему было всего 30 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января Арашуков был задержан в зале заседания Совета Федерации. После голосования за лишение его депутатской неприкосновенности его в наручниках сопроводили в СКР, где предъявили обвинение в совершении ряда преступлений, в том числе в двух убийствах, участии в организованном преступном сообществе и оказании давления на свидетелей.

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Суд вынес решение об аресте Арашукова до 30 марта. В настоящее время он находится в СИЗО «Лефортово».

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