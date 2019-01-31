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В Ярославле «Единая Россия» выбрала секретаря регионального отделения

Политика

Им стал председатель Ярославской областной думы Алексей Константинов

В Ярославле «Единая Россия» выбрала секретаря регионального отделения
Алексей Константинов

Ярославль, 31 января 2019, 17:40 — REGNUM  На прошедшей 31 января в Ярославле партийной конференции «Единая Россия» был избран секретарь регионального отделения. Руководить партией в Ярославской области в ближайшие 5 лет, если не произойдёт каких-либо изменений, будет председатель областной думы Алексей Константинов.

Пост секретаря регионального отделения партии оказался вакантным после добровольной отставки Александра Грибова в декабре 2018 года. Поводом для сложения полномочий послужило назначение Грибова на пост заместителя Андрея Турчака. На федеральном уровне Александр Грибов принял ответственность за идеологию партии.

Алексей Константинов — не ярославец. Он приехал в Ярославскую область после того, как регион возглавил Дмитрий Миронов. С июня 2017 года Константинов руководил Ростовским муниципальным районом. 9 сентября 2018 года он был избран депутатом Ярославской областной думы, 25 сентября 2018 года — её председателем.

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