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Правящая партия Венгрии не присоединится к европейскому альянсу Сальвини

Политика

«Фидеш» намерен «хранить верность» правящей в ЕС Народной партии

Рим, 31 января 2019, 17:39 — REGNUM  Правящая партия Венгрии «Фидеш» не намерена официально присоединяться к альянсу Маттео Сальвини в предвыборной кампании по выборам в Европарламент, передает в четверг, 31 января, Agenzia Nova со ссылкой на заявление представителей партии.

Единственным аспектом, который объединяет Сальвини и премьер-министра Венгрии, лидера «Фидеш» Виктора Орбана, является отношение к миграции — по этому пункту их позиции практически идентичны, отметили в партии.

Тем не менее, «Фидеш» намерен «сохранять верность» тому европейскому альянсу, частью которого он является сейчас, то есть одной из ныне правящих в ЕС партий — «Народной».

Осенью и зимой 2018 года Сальвини и Орбан провели ряд встреч в Италии и Венгрии, делали друг другу комплименты, однако венгерский премьер воздерживался от ответа на вопрос, будет ли его партия официально присоединяться к альянсу сторонников национальных суверенитетов и традиционных ценностей под руководством Сальвини и Марин Ле Пен.

Ранее европейские социологи сообщили, что в случае объединения всех правых партий Европы (Сальвини, Ле Пен, Орбан, Ярослав Качиньский и некоторые другие) они смогли бы сформировать в новом составе Европарламента вторую по численности фракцию, заняв 132 из 750 мест (18%).

Выборы в Европарламент пройдут в мае 2019 года.

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Выборы в Европарламент-2019
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