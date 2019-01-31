Депутаты читинской городской думы приняли отставку Анатолия Михалева

Чита, , 17:36 — REGNUM Депутаты читинской городской думы единогласно приняли отставку своего главы Анатолия Михалева. Отвечая на слова благодарности коллег, Анатолий Михалев заверил, что продолжит работу, сообщает издание Заб.ру в четверг, 31 января

«Мне бы хотелось, чтобы та политика, которая выстраивалась в городе — это забота о бюджетниках, забота о тех проблемах, которые сейчас существуют. С 2012 года мы живём при бюджете, в котором 70−80% занимают социальные выплаты. Я надеюсь, что когда-то мы вернёмся к тем годам, когда мы сами сможем строить школы, мосты, детские поликлиники, бассейны. Огромное спасибо за совместную работу», — добавил Анатолий Михалев.

В свою очередь временно исполняющий обязанности главы Забайкальского края Александр Осипов по просьбе журналистов прокомментировал отставку Анатолия Михалева с поста главы города.

«Анатолий Дмитриевич принял правильное решение. Полезное для развития города, — сказал Осипов», — цитирует слова Александра Осипова Заб.ру.