Четверг, 31 Января 2019 года
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Депутаты читинской городской думы приняли отставку Анатолия Михалева

Политика

Бывший глава гордумы в ходе своего выступления попросил не считать этот вопрос «каким-то политическим или политизированным», а также «не устраивать какие-то дополнительные разборки»

Чита, 31 января 2019, 17:36 — REGNUM  Депутаты читинской городской думы единогласно приняли отставку своего главы Анатолия Михалева. Отвечая на слова благодарности коллег, Анатолий Михалев заверил, что продолжит работу, сообщает издание Заб.ру в четверг, 31 января

«Мне бы хотелось, чтобы та политика, которая выстраивалась в городе — это забота о бюджетниках, забота о тех проблемах, которые сейчас существуют. С 2012 года мы живём при бюджете, в котором 70−80% занимают социальные выплаты. Я надеюсь, что когда-то мы вернёмся к тем годам, когда мы сами сможем строить школы, мосты, детские поликлиники, бассейны. Огромное спасибо за совместную работу», — добавил Анатолий Михалев.

В свою очередь временно исполняющий обязанности главы Забайкальского края Александр Осипов по просьбе журналистов прокомментировал отставку Анатолия Михалева с поста главы города.

«Анатолий Дмитриевич принял правильное решение. Полезное для развития города, — сказал Осипов», — цитирует слова Александра Осипова Заб.ру.

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Отставки и назначения
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