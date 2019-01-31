Кадровый резерв из Татарии: налоговую службу Йошкар-Олы возглавил Мирзаянов

Йошкар-Ола, , 17:29 — REGNUM Налоговую инспекцию Йошкар-Олы возглавил выходец из Татарии Рустам Мирзаянов. Накануне его официально представили коллективу, сообщает пресс-служба ведомства.

Акцент в своей деятельности новый руководитель станет делать на повышении качества обслуживания налогоплательщиков и эффективности контрольных мероприятий, а также на снижении задолженности по выплате налогов в муниципальный бюджет.

По словам главы УФНС по Марий Эл Лилии Гатиной, Мирзаянов известен как профессионал высокого класса.

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Мирзаямов служит в налоговых органах 11 лет. До настоящего времени занимал одну из руководящих должностей в Управлении ФНС по Татарии.

ИА REGNUM напоминает, в июле был арестован бывший главный налоговик Йошкар-Олы Владимир Чекушкин. Ему было предъявлено обвинение по п. «г» ч. 4 ст. 290 УК РФ («Получения взятки в крупном размере»). По версии следствия, в 2005 году он получил от руководителя одного из ООО взятку в виде доли в уставном капитале компании, стоимость которой оценивается в 8 млн рублей. Доля в размере 25% была оформлена на доверенное лицо. Взамен экс-налоговик обещал «общее покровительство по службе».

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В июне 2018 года управление ФНС по Марий Эл возглавила бывший начальник налоговой инспекции Набережных Челнов (Татария) Лилия Гатина.