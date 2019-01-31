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США готовы работать с «любым демократически избранным» президентом Украины

Политика

Курт Волкер констатировал отсутствие фаворита на украинских выборах

Киев, 31 января 2019, 17:29 — REGNUM  Вашингтон пока не видит явного фаворита в президентской гонке на Украине. Об этом заявил на брифинге 31 января спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

По его словам, социологические опросы указывают на то, что ни один из кандидатов пока не достиг рейтинга в 20%, и потому результат предстоящих выборов на Украине остаётся непредсказуемым.

Вместе с тем Волкер отметил, что американская сторона будет готова сотрудничать «с любым демократически избранным президентом Украины».

Напомним, ранее директор Национальной разведки США Дэниел Коутс выразил сомнения в вероятности победы на выборах действующего президента Украины Петра Порошенко.

Читайте ранее в этом сюжете: В США сомневаются в победе Порошенко на выборах президента Украины

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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