США готовы работать с «любым демократически избранным» президентом Украины

Киев, , 17:29 — REGNUM Вашингтон пока не видит явного фаворита в президентской гонке на Украине. Об этом заявил на брифинге 31 января спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

По его словам, социологические опросы указывают на то, что ни один из кандидатов пока не достиг рейтинга в 20%, и потому результат предстоящих выборов на Украине остаётся непредсказуемым.

Вместе с тем Волкер отметил, что американская сторона будет готова сотрудничать «с любым демократически избранным президентом Украины».

Напомним, ранее директор Национальной разведки США Дэниел Коутс выразил сомнения в вероятности победы на выборах действующего президента Украины Петра Порошенко.

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