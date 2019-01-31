На Украине – всё по плану: от путинской России к Европе

Платон Беседин, , 17:45 — REGNUM

Мария Захарова — та, что в красивых платьях, та, что популярный блогер из МИД — поиронизировала в своих социальных сетях насчёт лозунга, появившегося на украинском форуме «От Крут до Брюсселя». Юмор её сто раз повторили, потому озвучивать не буду. А вот лозунг звучал так: «Или Порошенко, или Путин».

Но если и надо было над чем смеяться, то не над данной фразой, а над названием форума — «От Крут до Брюсселя». Во-первых, звучит как «От Житомира до Парижа» или «От Крыжополя до Милана» — сильно напоминает путь украинской проститутки. Во-вторых, Круты крошечный городок — на Черниговщине — место для украинской истории не самое победоносное: здесь потерпели поражения войска Центральной Рады. А вот «Или Порошенко, или Путин», высветившееся на экране, — это более чем логично. Тут не над чем иронизировать.

И в целом постоянные насмешки в адрес Украины — мол, да что они там могут — насколько глупы, настолько и вредны. Так ведут себя неразумные люди, недооценивающие противника. Такой подход уже привёл к тому, что Россия потеряла для себя украинское пространство, а главное — оставила 25 миллионов русских людей в состоянии бардо, из которого теперь они выкарабкиваются, выбирая совсем иные — антонимичные — для себя ценности. А МИД всё шутит, а Ковтуна, точно цыгана, водят по эфирам, а зрители смеются — ну-ну…

Все достижения украинского режима имени Порошенко в России принято воспринимать либо с желчным сарказмом, либо с надменной усмешкой. Однако не стоит забывать простую истину: мы имеем дело не с Украинской ССР, делавшей серьёзнейший вклад в советскую экономику. Не со страной, которая входила в независимость с фабриками, заводами, огромной благодатной территорией, выходом к морю, интеллектуальным потенциалом, ядерным оружием, наконец. Тогда у Украины были все шансы стать одной из мощнейших стран Европы. Но те времена прошли. В том числе и потому, что украинское правительство при западном кураторстве и молчании народа всякий раз выбирало путь попроще и поскромнее.

Теперь же Украина довольствуется мелкими достижениями, а главное — мечтает о малом. Достаточно просто стать придатком Европы, уехать туда на третьи роли — и всё, welcome to paradise. Самое страшное, что произошло с Украиной, на мой взгляд, за годы независимости — это убийственное обнищание и измельчание её национальной идеи. Но для такой страны и томос, и безвиз, и европейские прибамбасы — это вполне себе достижения, коими Порошенко кичиться может. Печально, но это так.

И лозунг, озвученный на форуме, где, к слову, Пётр Алексеевич, идя на второй президентский срок, представил свою кандидатскую программу, вполне подходит для того, чтобы нынешняя украинская власть устояла. У неё есть для этого, сколько бы ни предрекали обратное, все шансы.

Путин — первый и важнейший элемент украинской политики, как внутренней, так и внешней. Им по обыкновению можно объяснить любые проблемы и неприятности. Им можно загипнотизировать и наэлектризовать народ. Ужас ведь заключается в том, что многие украинцы сегодня готовы разговаривать исключительно о Путине и его влиянии на страну. Из-за глупости, из-за страха. Потому что, с одной стороны, украинцы отравлены пропагандой, а, с другой — испуганы и разочарованы сделанным в 2014 году выбором. Но признавать свои ошибки в любом деле и любой ситуации трудно — легче отыскать виновного на стороне. И даже те, кто реально понимает, что сегодня происходит на Украине (а это, прежде всего, тотальный коллапс идентичности), не хотят признавать очевидного, предпочитая химеры.

Второй же системообразующий элемент украинской политики — стремление в прекрасную Европу.

Так что можно ёрничать, иронизировать, но на Украине действуют по науке: есть тот, от кого бежать нужно (Путин, Россия), и тот, к кому устремиться необходимо (западный рай). Между двумя этими полюсами — своего рода анодом и катодом — и бежит наэлектризованная украинская жизнь. Люди в ней двигаются строем — туда, куда нужно Порошенко и его западным кураторам. Список кандидатов на президентские выборы, где реальна лишь Юлия Тимошенко, но она лучшая актриса второго плана (моё давнее её определение), только подтверждает сей факт.

Пётр Порошенко уверенно двигается ко второму президентскому сроку. И за ближайшие пять лет в его стране вряд ли что-то изменится в лучшую сторону. А вот в худшую — безусловно. Для России особенно. Поэтому хорошо бы не в сомнительном юморе упражняться, не тешить себя оскоминными присказками (вроде «скоро Украина сама развалится»), а думать уже сейчас — в том числе и в формате общественной дискуссии — над тем, что России делать с государством, из которого делают самый опасный и укреплённый русофобский плацдарм в мире.