В Минприроды оценили темпы реализации реформы обращения с ТКО

Москва, , 17:20 — REGNUM Более 80% субъектов РФ перешли на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) и активно реализуют соответствующую реформу. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 31 января заявил министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин на заседании правительственной комиссии по вопросам обращения с отходами производства и потребления.

«В целом реформа по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в России запущена. Более 80% субъектов Российской Федерации перешли на новую реформу. Есть, безусловно, проблемные территории, которые мы «донастраиваем». В ближайшее время, в первом квартале, некоторые — во втором, перейдут также на новую систему обращения с твёрдыми отходами. В целом ситуация хорошая», — заявил Кобылкин.

В настоящее время уже в 70 субъектах РФ заработали региональные операторы. При этом город федерального значения Севастополь решил не откладывать вступление в силу изменений до 2022 года и также начал переход на новую модель обращения с ТКО.

В настоящее время не перешли на новую систему 15 регионов. С ними Минприроды ведёт работу по утверждению плана-графиков по исправлению ситуации. В шести таких регионах донастройку завершат в первом квартале 2019 года.

По словам Кобылкина, к началу апреля 2019 года 90% регионов страны будет включено в реформу. Он отметил, что с начала года в ряде регионов страны наблюдались проблемы со своевременным вывозом ТКО, постепенно обстановка выравнивалась.

Напомним, что с 1 января 2019 года в России начался переход на новую схему обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Её ключевой элемент — появление регионального оператора, которые будут выбираться на конкурсной основе в каждом субъекте России.