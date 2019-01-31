Четверг, 31 Января 2019 года
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Глава района Зауралья ушёл в отставку после смертельных пожаров

Политика

Юргамышский район покинул многолетний руководитель

р-н Юргамышский, Курганская область, 31 января 2019, 17:11 — REGNUM  В Курганской области покинул пост руководитель района, где за три дня сгорели в пожарах шестеро детей и одна женщина. Глава Юргамышского района Игорь Касатов 31 января написал заявление об отставке по собственному желанию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Курганской области.

«В соответствии с уставом района в случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования исполнение обязанностей возлагается на его первого заместителя — Анатолия Чеснокова», — пояснили в пресс-службе.

Отметим, что сегодня заканчивается траур по семерым погибшим в пожарах 27 и 29 января жителям района, среди которых шестеро несовершеннолетних. Помимо трагедий, в декабре 2018 года район печально прославился тем, что из-за долгов перед налоговыми органами у местной администрации заморозили все счета. По этой причине не чистились дороги и не было денег на покупку дров.

Отметим, что Игорь Касатов руководил Юргамышским районом почти 10 лет, с 2009 года.

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Отставки и назначения
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