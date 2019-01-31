Позиция Кремля по Карабаху остаётся неизменной: МИД России

Москва, , 17:05 — REGNUM Москва приветствует последние политические контакты между Ереваном и Баку, которые состоялись на различных площадках.

«Мы слышали те конструктивные оценки, которые давали сами столицы по этому поводу, и мы считаем, что это правильный путь для продвижения вперед», — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на традиционном брифинге сегодня, 31 января.

«Мы выполняем свою посредническую функцию добросовестно и, мне кажется, качественно», — сказала Захарова, подчеркнув, что позиция Кремля по карабахскому вопросу не изменилась.

В этом месяце премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели неформальную встречу в Давосе, а за неделю до этого в Париже встретились главы МИД двух стран — Зограб Мнацаканян и Эльмар Мамедъяров.

Между тем, как отметил 30 января премьер Армении, встречи с президентом Азербайджана — это не переговоры, это неформальные контакты, в ходе которых просто происходит обмен мнениями.

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