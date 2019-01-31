Госдума может принять заявление по ситуации в Венесуэле

Москва, , 17:04 — REGNUM Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) не исключает возможности принятия нижней палатой парламента заявления по ситуации в Венесуэле в случае эскалации, передает корреспондент ИА REGNUM 31 января.

«Я не исключаю, что если ситуация пойдет дальше по пути внешней эскалации, Госдума, возможно, может принять свое заявление по ситуации в Венесуэле», — заявил Слуцкий.

Резолюция Европарламента о признании Хуана Гуайдо легитимным президентом Венесуэлы — «чудовищное попрание норм международного права и вмешательство в дела суверенного государства», отметил он.

«Решение принято естественно из-за пресловутой евроатлантической солидарности, что вызывает еще большее сожаление», — заявил Слуцкий.

Запад действует в своей парадигме, пытаясь через поддержку так называемой оппозиции организовать в Венесуэле госпереворот и привести к власти в Каракасе подконтрольного Вашингтону политика, отметил парламентарий.

«Это нагло и цинично. И мы прекрасно помним, к чему приводит подобная политика на примере бывшей Югославии, Ирака, Ливии, Сирии и Украины. Одних стран уже нет на карте мира, в других разрушена экономика, а в нефтекомплексе хозяйничают иностранные компании, а где-то до сих пор идет война с общим злом — международным терроризмом», — подчеркнул парламентарий.

Главу Венесуэлы может избрать только ее народ и на всеобщих выборах, указал Слуцкий.

«Ни президент США, ни Госдеп, ни Европарламент не могут навязать венесуэльцам другого лидера даже путем признания самопровозглашенного Гуайдо. У нас на Руси еще в стародавние времена таких лжеправителей называли одним словом — самозванец, а все подобное — бунтом», — заявил глава комитета Госдумы.