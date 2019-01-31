«Убивайте москалей – складывайте трупы!»

Станислав Стремидловский, , 17:36 — REGNUM

Соперничество за президентское кресло в новейшей истории Украины всегда было острым и бескомпромиссным, пишет «Панорама» (Сумы). Выборы-2019 не станут исключением. Формально процесс выборов стартовал 30 декабря 2018 года. Основные этапы его таковы — до 4 февраля будет продолжаться выдвижение кандидатов, после этого до 9 февраля Центризбирком примет окончательное решение об участии в кампании тех, кто подал документы в последний день. Голосование состоится 31 марта, его официальные результаты ЦИК должен назвать до 10 апреля. Скорее всего, для определения победителя будет необходим второй тур выборов, который пройдет 21 апреля. Окончательного победителя выборов назовут до 1 мая, его инаугурация должна пройти до 3 июня. Не исключено, что проигравший кандидат будет оспаривать результаты выборов в суде, тогда процесс затянется. Уже сейчас ясно, что бюллетень для голосования 31 марта будет длинным. По состоянию на 21 января ЦИК зарегистрировал 12 кандидатов, всего же их может оказаться до 25−27. Как и всегда, реальных претендентов из них всего два-три. Для лидеров парламентских и непарламентских партий это прежде всего способ «засветить» себя и свою партию перед выборами в Верховную раду, намеченными на 27 октября 2019 года. Среди таковых: лидер радикалов Олег Ляшко; лидер «Самопомощи» и мэр Львова Андрей Садовый; лидер «Опозиционной платформы — «За життя!» Юрий Бойко; лидер движения «Справедливость» (может быть преобразовано в партию), экс-глава СБУ Валентин Наливайченко; представитель «Свободы» Руслан Кошулинский; бизнесмен, лидер партии «5.10» Геннадий Балашов; выдвиженец социал-демократов Сергей Каплин; лидер партии «Наши» Евгений Мураев, а также «лица» партий «Укроп» и «Слуга народа» Александр Шевченко и Владимир Зеленский. Впрочем, это не мешает многим из них быть одновременно техническими кандидатами, призванными оттягивать голоса у лидеров гонки. Тот же Шевченко, которого связывают с олигархом Игорем Коломойским, на президентских выборах может оттягивать голоса «патриотического» избирателя в «поле», на котором в последние полгода активно работают пиарщики нынешнего президента Украины Петра Порошенко. Другая часть кандидатов идет в президенты, чтобы удовлетворить свои амбиции или решить те или иные личные проблемы. Самые известные из таковых — экс-глава Государственной фискальной службы, подследственный Роман Насиров и находящаяся в СИЗО по подозрению в терроризме депутат Надежда Савченко. Реальных же претендентов на президентский пост несколько: это Порошенко, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко и, возможно, лидер партии «Гражданская инициатива» Анатолий Гриценко. На основе многих социологических опросов в эту группу некоторые добавляют еще Зеленского, но, скорее всего, это манипуляция — комика в президенты в Европе еще ни разу не избирали.

«ОстроВ» (Донбасс) попросил философа Сергея Дацюка прокомментировать кандидатов на пост президента Украины. Что принесет победа Порошенко Украине? «Я бы сказал, что, конечно, непобеда Порошенко важна, — отметил Дацюк. — Но не в том смысле, что мне Порошенко лично чем-то неприятен или в политическом плане он что-то делает неверно. Как раз как политик по своей искусности он приближается даже где-то к Кучме, который был самым искусным политиком… Проблема Порошенко в том, что он пытается удерживать олигархический консенсус, время которого вышло… Если он проходит на второй срок, то он получает майдан. Однозначно! И очень большую социальную депрессию на Украине, которую уже просто даже майданом снять нельзя будет. Тогда просто придется делать настоящую, физическую чистку правящего класса. Другого пути не будет. Мы удерживаемся от этого и пытаемся решить проблему без крови, но если второй срок Порошенко — это однозначно гражданская война, однозначно очень серьезная чистка правящего класса». Тимошенко становится президентом, то «если она все-таки идет на инновационные преобразования, буквально в течение первых шести месяцев после выборов, а затем, в течение полугода после парламентских выборов — у нее есть шанс что-то поменять. Если вдруг она столкнется с сопротивлением очень серьезным, то всё то же самое, но через огромный политический кризис. И само по себе изменение Конституции не гарантирует от того, что мы сможем избежать этого плохого сценария, поскольку эта Конституция должна быть достаточно инновационной, чтобы не осталось никаких возможностей для олигархов и продолжения олигархического консенсуса. Но сделать это будет не просто, поскольку этому сопротивляется само общественное сознание. И дело не в том, понимает это Тимошенко или не понимает. Дело в том, что ей будет противостоять всё общественное сознание… У нее есть только один враг и один соперник — она сама». Что касается Гриценко, то «идеи, которые он, сейчас, по крайней мере, выражает — их хватает ровно на полгода-год. Что он будет делать потом — он не говорит».

Выступление патриарха Филарета на съезде партии «Батькивщина», на котором выдвинули кандидатом в президенты Тимошенко, озадачило украинцев и показало, что отношения между патриархом и Порошенко после получения томоса и создания Православной церкви Украины испортились, рассказывает Zaxid.net (Львов). После недавних событий в религиозной жизни страны большинство украинцев считает президента самым большим другом духовенства ПЦУ, которая сформировалась на базе Украинской православной церкви Киевского патриархата. Однако граждане были очень удивлены, когда Филарет, строитель ПЦУ, выступил на партийном съезде Тимошенко, которая является главным конкурентом действующего президента на выборах. И это после всего, что Порошенко сделал для ПЦУ. Более того, Филарет начал речь со слов «Милостивая Юлия Владимировна Тимошенко» и призвал молиться Иисусу Христу, «чтобы Он благословил ваш съезд, который будет служить интересам украинского государства и украинского народа». Сам факт присутствия патриарха показал, что отношения с Порошенко у него испорчены, более того, Филарет не желает победы Петра Алексеевича на выборах и недвусмысленно становится на сторону Тимошенко. Своим выступлением патриарх привлекает на сторону Тимошенко тех украинских православных, что горячо радуются томосу, но до сих пор ассоциировали его только с Порошенко. Филарет как будто выбивает у президента его главный козырь — томос, демонстрируя верующим, что украинское православное духовенство также поддерживает и Юлию Владимировну. Одним махом Филарет отсекает от Порошенко часть православных сторонников, которые получили недвусмысленный сигнал: патриарх поддерживает Тимошенко. А без главного козыря, томоса, у Порошенко остается для электората не так уж и много аргументов в свою пользу.

Прихожане Свято-Духовского кафедрального собора Херсона выразили единодушную поддержку Украинской православной церкви и митрополиту Онуфрию, информируют «Херсонцы» (Херсон). В субботу, 26 января, под председательством митрополита Херсонского и Таврического Иоанна в конференц-зале Херсонского епархиального управления состоялось приходское собрание прихожан кафедрального собора. Митрополит Иоанн поведал присутствующим о современном положении УПЦ МП. По результатам собрания было вынесено единогласное решение выразить свою поддержку митрополиту Онуфрию, а также несмотря на различную агитацию в СМИ об изменении переподчиненности приходов и переходе в ПЦУ оставаться верными каноническому Православию и пребывать в лоне УПЦ МП, которую возглавляет митрополит Онуфрий.

Примерно 300 прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата во главе с митрополитом Черновицким и Буковинским Мелетием пришли под стены Заставнивской районной государственной администрации, сообщают BukNews (Черновцы). Они несли кресты и плакаты с надписями «Мы — УПЦ», «Прекратите захваты храмов», «С нами Бог». Они требуют прекратить рейдерский захват церквей. «Мы пришли, чтобы напомнить вам, что в вашем районе творится открыто, циничное беззаконие. Как известно, в селах Боянчук, Горошовцы незаконно захвачены церкви УПЦ. Как известно из прессы, какие-то люди, неизвестно какие, которые представляются территориальной общиной, собрали свои собрания в селе Задубровка и Васлововцы. Это беззаконие», — сказал Мелетий, добавив, что «власть цинично наблюдает за этим процессом». Ранее председатель райгосадминистрации Юрий Китар сказал, что все переходы религиозных общин в ПЦУ на Заставнивщине были добровольными.

На Волыни священник сам инициировал переход религиозной общины из УПЦ МП в ПЦУ, но большинство прихожан не поддержали его, передает «Волинь» (Луцк). Такой вывод можно сделать из сообщения на сайте Владимир-Волынской епархии УПЦ МП. Говорится, что в селе Остривья Шацкого района священник Сергей Омелянюк «пытался соблазнить общину на переход в непризнанную всемирным православием новую организацию ПЦУ. Призывы отца Сергея имели определенный успех у части жителей села Остривья, но постоянные прихожане храма, те, кому устав общины и закон Украины «О свободе совести» позволяет решать судьбу храма, к предложению отнеслись отрицательно. Чтобы объяснить нормы государственного и церковного законодательства людям и провести собрание общины, пригласили благочинного Шацкого округа протоиерея Николая Вихря. 28 января отец благочинный, духовник и глава пресс-службы благочиния прибыли в село Остривья и провели общее собрание общины храма великомученицы Варвары. Все желающие имели возможность высказать свои мнения, замечания и пожелания. За исключением пяти жителей села, все присутствующие на собрании прихожане проголосовали за сохранение общины в лоне УПЦ МП. Диакон храма Василий Прилепа побывал в доме бывшего настоятеля, который передал общине ключи от храма. Временно богослужения в нём будут совершаться священниками из окрестных сёл».

Окружной прокуратурой венгерского города Ниредьгаз предъявлено обвинение в финансовом мошенничестве и подделке документов против трех лиц с двойным гражданством, которые годами незаконно получали пенсию и социальные выплаты, пишет Mukachevo.net (Мукачево). По законам Венгрии право на пенсию имеют только те лица, которые постоянно проживают на территории страны. Однако многие украинцы, получив венгерское гражданство по упрощенной процедуре, этого правила не придерживаются. По словам представителя прокуратуры Ласло Силади, еще в 2014 году члены одной семьи, воспользовавшись помощью венгерского владельца дома, стали владельцами дома в селе Нирмедеш (область Саболч-Сатмар-Берег). Однако там не проживали. В 2015 году супружеская пара с Украины оформила пенсию, которую венгерское государственное казначейство выплачивало годами. Так обвиняемые незаконным способом получили от Венгрии более чем 11 миллионов форинтов и помощь в почти миллион форинтов. Прокуратура требует теперь конфисковать их имущество. Расследование в селе началось еще в 2015 году. Тогда оказалось, что в некоторых домах прописано по 70 человек одновременно, однако никто из них там не проживает. В махинациях с пропиской подозревают бывшего главу села. И такое во многих населенных пунктах. Стало известно, что местные венгры радушно прописывали украинцев за вознаграждение в 70 тысяч форинтов. Сейчас более 10 тысяч человек, выходцев с Украины, получают венгерскую пенсию.

29 января в Херсоне группа националистов и их сторонников из Херсона и Николаева отметили годовщину исторического боя под станцией Круты митингом и шествием с факелами и дымовыми шашками, рассказывают «Херсонцы» (Херсон). Перед началом шествия несколько человек у ступеней Белого дома зажгли файеры, развернули рисунок с портретом Екатерины Гандзюк и скандировали: «Кто заказал Катю Гандзюк?». После собравшиеся прошли от площади Свободы до Аллеи героев на улице Перекопской. По пути они остановились у мэрии Херсона и также скандировали: «Кто заказал Катю Гандзюк?». Помимо этого, на ходу они пели песню об «отце Бандере» и «москалей на ножи», кричали: «Наша земля — наши герои. Слава героям Крут. Слава нации — смерть врагам. Украина превыше всего. Убей москаля — складывайте трупы. Пусть Москва лежит в руинах. Помни, чужак, здесь хозяин украинец». На Аллее героев к собравшимся обратился депутат горсовета Херсона Виталий Урбанский, глава областной организации «Свободы» Олег Гаврилко.

«Волинські Новини» (Луцк) предложили поговорить об «украинском» писателе Антоне Павловиче Чехове. «Да, вы не ошиблись: об украинском, — сообщает издание. — Если быть справедливым, о российско-украинском. Многие на Украине и уж тем более в России до сих пор мало знают о том, что Чехов был украинцем. «В моих жилах течет украинская кровь», — написал он. Почему украинские корни Чехова так важны? Дело в том, что украинцы сыграли чрезвычайно важную роль в становлении русской культуры, которой практически не существовало до XVIII века. В этот период культура восточного соседа Украины была не российской, а московской. Само слово «Россия» — как название новой империи — было предложено Петру Первому украинским писателем и церковным деятелем Феофаном Прокоповичем. Если бы не присоединение Украины, то Московия не смогла бы ни образовать империю и назвать ее Россией, ни создать ту культуру, которую мы сегодня знаем. «Украинцы принесли с собой всю свою большую культуру, — писал министр образования Украины (1919) епископ Иларион Огиенко в «Украинской культуре» (1918), — ее влияние отразилось на Москве на всей жизни: зданиях, рисовании, одежде, песнях, музыке, обычаях, праве, литературе и даже на самом московском языке. Все жизнь складывалась тогда так, что становилось невозможным прожить без украинца. Всяких ремесленников доставали с Украины». Даже в начале XVIII века в Московии не было своего культурного класса, который позже получил название интеллигенции. Ее пришлось, как всегда, импортировать с запада, то есть с Украины и Белоруссии».