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Российский омбудсмен оценила решение ЦИК Украины закрыть участки в России

Политика

Татьяна Москалькова считает действия действия ЦИК Украины имеют безусловный политический подтекст

Москва, 31 января 2019, 16:58 — REGNUM  Решение ЦИК Украины о закрытии участков для голосования на территории России является грубым нарушением как прав украинских граждан, так и международных обязательств Киева. Об этом 31 января заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

По её словам, власти Украины таким образом «фактически лишили права волеизъявления миллионы украинских граждан, которые работают в России».

«Это — прямое нарушение их гражданских, политических и гуманитарных прав, на которое обязаны обратить внимание международные наблюдатели от ПАСЕ и Совета Европы, аккредитованные на предстоящих выборах», — подчеркнула омбудсмен.

Москалькова также высказала мнение, решение ЦИК Украины о разрыве контактов с Центризбиркомом России «имеет безусловный политический подтекст».

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