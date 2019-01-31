В Киеве поддержали идею выплат пенсий жителям ДНР и ЛНР через Красный Крест

Киев, , 16:55 — REGNUM Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука поддержал идею выдачи украинских пенсий в республиках Донбасса через представительства Международного комитета Красного Креста. Соответствующее заявление Тука сделал 31 января на пресс-конференции в Киеве.

«Сегодня Хьюг Мингарелли (глава представительства Европейского Союза на Украине) рассказал о целесообразности использования возможностей Международного комитета Красного Креста для осуществления выплат пенсий тем гражданам Украины, которые проживают на оккупированной территории и по состоянию здоровья не имеют возможности переезжать и пересекать линию столкновения. Мы поддерживали, поддерживаем и будем поддерживать эту идею фактически с первого дня её существования», — сказал Тука.

В то же время замминистра отметил, что большинство украинских чиновников-бюрократов не поддерживают эту идею.

«Я хочу привести пример из реалий: в одной из телевизионных студий присутствовало восемь разного ранга чиновников. И ведущий задал именно этот вопрос: каким образом можно использовать посредничество Красного Креста, чтобы осуществлять пенсионные выплаты. По очереди, каждый из восьми начинал свой рассказ с одной и той же фразы: «Это невозможно, потому что…». И дальше у каждого свой тезис, почему это невозможно. Не нашлось ни одного из присутствующих, кто бы сказал: «Эта идея важная и интересная, давайте её изучим». К сожалению, когда преобладает такой подход, уровень сопротивления любым новациям и инициативам поражает. Я благодарен нашим партнерам за их выдержку, которую им приходится часто демонстрировать, общаясь с нашими чиновниками-бюрократами», — добавил Тука.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2014 года Украина закрыла в ДНР и ЛНР региональные отделения казначейств, банков и пенсионных фондов из-за массовых случаев нападений и грабежей.