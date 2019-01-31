Четверг, 31 Января 2019 года
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Набиуллина опровергла информацию о золоте Венесуэлы в хранилищах ЦБ

Политика

Венесуэльского золота в России нет

Москва, 31 января 2019, 16:53 — REGNUM  Глава Банка России Эльвира Набиуллина опровергла информацию о том, что Венесуэлы хранила часть своего золотого запаса в России. Об этом Набиуллина заявила журналистам сегодня, 31 января.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в хранилищах Банка России якобы находятся 30 тонн золота, которые принадлежат Венесуэле. Также указывалось, что данное золото якобы могло быть перевезено в Дубай, где затем продано, а вырученные средства направлены в Венесуэлу.

Набиуллина заявила, что вся эта информация совершенно не соответствует действительности.

«Это не соответствует действительности», — сказала глава регулятора журналистам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после очередного витка политического кризиса в Венесуэле, Банк Англии, в котором хранится часть золотого запаса Боливарианской республики, отказался выдавать эти средства законным властям Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро. Известно, что в Бане Ангии хранится золото Венесуэлы на $1,2 млрд.

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Внешняя политика России
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