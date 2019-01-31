На Украине предлагают проверить на полиграфе чиновников, а не жителей

Киев, , 16:45 — REGNUM Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука раскритиковал предложение главного военного прокурора Анатолия Матиоса проверить на полиграфе всех жителей отдельных регионов Донбасса на предмет сотрудничества с сепаратистами. Соответствующее заявление Тука сделал 31 января на пресс-конференции в Киеве.

«Это только идея господина Матиоса. Одобрительно ли я отношусь к этой идее? Нет, не одобрительно. Я не считаю целесообразным повально проводить проверку гражданского населения. Если есть основания, это другое дело. Я бы вообще всех чиновников правительства прогонял через полиграф, всех депутатов прогонял через полиграф. Раз в год ответь на один вопрос: причастность к коррупционным действиям. Ничего более», — сказал Тука.

Он считает, что Матиос не имеет права проверять на полиграфе всех жителей Донбасса.

«Но сотрудничество с террористическими организациями — это, к сожалению, отдельная реальность нашей жизни. В нашей стране все должно происходить исключительно в рамках закона. Мне не известны законные основания для проведения таких действий. Это, скорее всего, эмоциональное заявление, не более того», — добавил Тука.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января главный военный прокурор Матиос заявил о необходимости проверить на полиграфе на предмет сотрудничества с сепаратистами всех жителей Донбасса. По его словам, верховный главнокомандующий Петр Алексеевич дал поручение «отсеять тех людей, которые вынужденно живут в режиме оккупации, кто вынужденно работает учителем в школе, и тех, кто сознательно организует фейковые выборы и собирает налоги».

«Открою сегодня большую тайну для всего государства. Сейчас в Одессе на базе о

Напомним, по данным Службы безопасности Украины с 2015 по 2018 год, программой «Тебя ждут дома» воспользовались 353 украинца, ранее воевавших на стороне ДНР и ЛНР.