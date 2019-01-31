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Собянин назначил нового главу департамента по борьбе с коррупцией

Политика

Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы возглавил Владимир Регнацкий

Собянин назначил нового главу департамента по борьбе с коррупцией
Иван Шилов © ИА REGNUM
Сергей Собянин

Москва, 31 января 2019, 16:43 — REGNUM  Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Владимира Регнацкого новым руководителем столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции. Об этом 31 января сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

50-летний Владимир Регнацкий окончил Суворовское военное училище, Московский государственный социальный университет, Общевойсковую академию Вооружённых сил и Московскую академию предпринимательства и права при правительстве Москвы.

В период с 1989 по 2013 год прошёл путь от командира взвода до военного комиссара Москвы. С 2013 года и по настоящее время руководил городским управлением по обеспечению деятельности мировых судей.

Напомним, прежний глава департамента Владимир Черников скончался в ночь на 27 января на 55-м году жизни.

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