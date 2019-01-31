СК, ФСБ и МВД провли более 40 обысков по делу о хищении газа у «Газпрома»

Москва, , 16:42 — REGNUM Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации, Федеральной службы безопасности и министерства внутренних дел провели более 40 обысков в рамках уголовного дела о хищении газа и государственной корпорации «Газпром» на сумму более 30 млрд рублей. Об этом сегодня, 31 января, сообщает пресс-служба СК России.

«Следователями СК России совместно с оперативными сотрудниками ФСБ и МВД в 11 городах проведено свыше 40 обысков по уголовному делу о хищении природного газа ПАО «Газпром» на сумму более 30 млрд рублей», — сказано в сообщении пресс-службы Следственного комитета России.

Подчеркивается, что следственные действия все ещё продолжаются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, целая серия уголовных дел об организованной преступной группировке и масштабных хищениях газа у «Газпрома» была возбуждена накануне.

Началось все с задержания, а затем ареста на два месяца сенатора от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова. Его обвиняют в убийстве, давлении на свидетелей и участии в преступном сообществе.

Затем стало известно о задержании его отца Рауля Арашукова, который много лет руководит ООО «Газпром межрегионгаз» в Северо-Кавказском федеральном округе. Его обвиняют в мошенничестве и участии в преступном сообществе. После этого стало известно, что СК проводит допросы пятерых человек по делу о хищении газа у «Газпрома»: Рауля Арашукова, Руслана Арашукова, Гузера Хашукаева, Николая Романова и Игоря Травинова.

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