«Преуспевающие» поляки объяснили Европе, за что так обижены на нее

Варшава, , 08:05 — REGNUM Обсудить роль Польши в будущей европейской обороне собираются брюссельский аналитический центр Friends of Europe и польский фонд Казимира Пулавского 4 февраля в Варшаве. Острота и актуальность темы оказалась подчеркнута уже на презентации в Брюсселе, где выступил ведущий докладчик будущей конференции, старший научный сотрудник Friends of Europe Пол Тейлор. В чём обнаружились главные противоречия между польским и условно общеевропейским подходом к вопросам обороны и будущего, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Желание Польши получить постоянную американскую военную базу на своей территории воспринимается европейцами совсем не восторженно. Как замечает Тейлор, достигшая процветания, стабильности и безопасности в рамках Европы Польша недостаточно уделяет внимания своим европейским соседям и союзникам по НАТО, отдавая предпочтения заокеанским партнерам.

Польские участники брюссельской презентации нашли, что ответить на это обвинение, сделав упор на «исторических обидах», до сих пор якобы заставляющих Польшу скептически относиться к Европе. Мол, и в 1939-м Франция и Великобритания не пришли на помощь, и тяжелый опыт «советского угнетения» до сих пор заставляет Польшу фигурально просыпаться посреди ночи от ужаса. Но не 30 ли лет прошло с тех пор, как нет уже «советской оккупации»? Так почему же Польша до сих пор живет этими и другими архаическими обидами?

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