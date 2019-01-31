Борьбой с «внешним врагом» удобно прикрывать ограбление народа — мнение

Симферополь, , 16:22 — REGNUM Противоречия, которые могут привести к сепаратизму, в Российской Федерации действительно существуют, только они имеют не столько национальный, сколько социальный характер. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал российский общественный и политический деятель Александр Батов.

«Согласно прошлогоднему исследованию Всемирного Банка, Россия занимает «почётное» третье место в рейтинге стран с наиболее сильным неравенством регионов. Расходный бюджет столицы составляет более 39 млрд долларов. Это больше, чем бюджеты Казахстана, Эквадора, Болгарии или Хорватии. А множество наиболее бедных регионов, в числе которых и национальные республики — Ингушетия, Тува, Адыгея, Калмыкия — имеют уровень жизни и финансирования на уровне, простите, Гондураса. Центр забирает всё», — отметил Батов.

По его словам, именно растущее социальное неравенство во всех его формах создаёт точки напряжённости по всей России и вызывает к жизни разнообразные центробежные тенденции. Что касается заявлений украинских чиновников по поводу поддержки внутрироссийского сепаратизма, их логика проста, считает собеседник агентства.

«Страна в тяжелейшем социально-экономическом положении, а они кликушествуют по поводу судьбы своих соседей. Тем же самым занимаются и отечественные чиновники. Если на украинском ТВ главный враг — «московская орда», то на российском эту роль играет Украина и, конечно же, всесильный «Госдеп». Логика в том, чтобы постоянно отвлекать внимание от реальных проблем. Пусть граждане не ломают голову над тем, кто виноват в их нищенском состоянии, злорадствуют по поводу мнимых или действительных неудач «внешних врагов». Это позволяет правящим элитам спокойно продолжать грабить свой народ», — уверен Александр Батов.

Как сообщало ИА REGNUM, суд арестовал на месяц сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, который обвиняется в заказных убийствах, нанесении тяжкого вреда здоровью и в подделке документов, на основании которых он попал в Совет федерации. Его отца Рауля Арашукова — советника гендиректора компании «Газпром межрегионгаз» задержали по подозрению в хищении газа у государства на сумму более 30 миллиардов рублей.

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