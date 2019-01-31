ЕСПЧ обязал РФ выплатить Грузии €10 млн компенсаций по иску о депортации

Страсбург, Франция, , 16:10 — REGNUM Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал власти Российской Федерации выплатить более чем 1,5 тыс. граждан Грузии компенсации на общую сумму в 10 млн евро по межгосударственной жалобе по коллективному выдворению грузинских граждан из России от 2006 года. Решение было опубликовано пресс-службой суда сегодня, 31 января.

Большая палата Европейского суда по правам человека вынесла решение по делу 13 255/07 Грузия против России ЕСПЧ 16 голосами судей против одного, что Российская Федерация обязана выплатить Грузии 10 млн евро.

Утверждается, что Россия якобы допустила нарушение статьи 3, статьи 4 и статьи 5 Европейской конвенции по правам человека. Российская сторона должна выплатить компенсации нематериального ущерба, якобы нанесенного более чем 1,5 тыс. граждан Грузии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, грузинская сторона требовала взыскать с России более 70 млн евро компенсаций по данному делу, но суд снизил сумму компенсации в семь раз.

Напомним, что данный иск был подан Грузией ещё в 2007 году. По заявлению официального Тбилиси, Москва якобы нарушала права проживавшего в России грузинского населения после того, как грузинские власти задержали четверых российских военнослужащих в Тбилиси в сентябре 2006 года. Грузинские власти обвинили задержанных в шпионаже.

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