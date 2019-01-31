В Киргизии предлагают пожизненно содержать чиновников за счет населения

Бишкек, , 16:06 — REGNUM Парламент Киргизии вынес на общественное обсуждение законопроект, предлагающий взять на пожизненное содержание за счет бюджета бывших президентов, премьер-министров и спикеров законодательного собрания.

Инициированные депутатом Мирланом Бакировым поправки в законодательство предусматривают, что бывшие высокопоставленные чиновники будут пожизненно обеспечены зарплатой, жильем, государственной дачей, спецтранспортом, спецохраной, страховкой. Также предлагается компенсировать их расходы для представительских целей, траты на зарубежные поездки, оплачивать медицинские услуги, санаторно-курортное и бытовое обслуживание не только им самим, но и их семьям.

Расходы на себя должно взять государство.

Помимо этого, бывших высших представителей власти нельзя будет привлечь к уголовной или административной ответственности за действия и бездействия, совершенные ими в период их нахождения у власти.

Кроме того, законопроект предполагает, что перечисленные выше категории бывших чиновников нельзя будет задержать, арестовать, допросить и подвергнуть процедуре обыска или личного досмотра. При этом неприкосновенность с экс-президента, экс-премьера или экс-спикера сможет снять только парламент — при условии, что за это проголосует хотя бы две трети депутатского корпуса.

Всё это депутат Мирлан Бакиров пытается обосновать необходимостью «обеспечить единство и преемственность государственной власти, независимость их деятельности от правовых, социальных и бытовых условий».

ИА REGNUM напоминает, что по итогам 2018 года расходы республиканской казны Киргизии превысили доходы почти на 21 млрд 503 млн сомов (20 млрд 479 млн рублей по текущему курсу).

Отметим также, что ранее депутаты парламента Киргизии предложили разработать закон, позволяющий лишать бывших глав государства неприкосновенности.

В итоге 14 декабря 2018 года законодательный орган в первом чтении принял поправки к закону «О гарантиях деятельности президента Киргизии», предусматривающие лишение экс-президентов неприкосновенности, а также возможность их привлечения к уголовной ответственности за преступления, совершенные в период работы на высшей государственной должности.