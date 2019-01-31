Жители Украины не смогут звонить на российские номера в Крыму и в Донбассе

Киев, , 16:22 — REGNUM Оператор «Киевстар» принял решение заблокировать возможность звонить на российские номера, которые используются в Крыму, Донбассе, а также Абхазии и Южной Осетии, сообщило 31 января издание Strana.ua.

Решение было принято после рекомендации национальной комиссии, по регулированию в сфере связи и информатизации заблокировать обмен международным трафиком с указанными регионами. Запрет вступит в силу с 8 февраля 2019 года.

Отметим, в ДНР и ЛНР не продаются сим-карты российских мобильных операторов.

Напомним, в октябре 2018 года в ДНР перестал работать украинский оператор «Vodafone». Выяснилось, что авария произошла на линии связи в районе населённого пункта Еленовка.

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Позже в ДНР заявили, что «Vodafone» отказывается оплачивать электричество, потреблённое оборудованием оператора на территории Донецкой Народной Республики.

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Напомним, Крым вошёл в состав России весной 2014 года после проведения референдума. Идею воссоединения с РФ одобрило более 90% жителей полуострова.