Кто угодно, лишь бы не эти: Зеленский вышел в лидеры гонки на Украине

Киев, , 16:00 — REGNUM В четверг, 31 января, ровно за два месяца до президентских выборов на Украине, эксперты социологической группы «Рейтинг» опубликовали данные новейшего опроса, согласно которым на первое место в предвыборной гонке вышел шоумен Владимир Зеленский.

За Зеленского готовы проголосовать 14,1% от общего числа респондентов и 19% тех, кто собирается идти голосовать и определился с выбором. Показатели Юлии Тимошенко — 13,1% и 18,2% соответственно, Петра Порошенко — 10,8% и 15,1% соответственно. У остальных кандидатов (а всего их 26) шансов выйти во второй тур значительно меньше.

Украинских избирателей можно только пожалеть, потому что при всем богатстве выбора никакого реального выбора у них нет.

Мало того, что им предложено выбирать между политически пустым местом и двумя твердо зарекомендовавшими себя рецидивистами, так к тому же ни внешняя, ни внутренняя политика Украины не должны претерпеть никаких изменений вне зависимости от того, кто из этих троих станет шестым президентом страны.

Нюансы в каждом случае будут разными. Порошенко продолжит укреплять собственные позиции «первого олигарха», Зеленский — работать под руководством своего куратора Игоря Коломойского и «возвращать все как было», Тимошенко — перераспределять нажитое незаконным путем в свою пользу. Но общая серо-олигархическая модель Украины никак не изменится.

Аналогичным образом у каждого есть свои нюансы и в отношении к внешней политике, но и там общая линия будет неизменной: продолжение ограбление страны под маской «противостояния с Россией» и «пути в Европу».

Возможный успех Зеленского, то есть выход во второй тур, зависит от того, смогут ли его пиарщики привести на избирательные участки молодежь — в этой группе его поддержка особенно высока. Порошенко рассчитывает на админресурс и военно-церковные сказки о томосе и сильной армии. Тимошенко — на то, что избиратели устали от Порошенко, но готовы принять все то же самое в ее (несомненно более талантливом) исполнении.

Некогда в России было принято считать, сколько голосов набирает «пророссийский» (иначе говоря, вменяемый) кандидат на Украине. Казалось бы, к 2019 году такие подсчеты должны уйти в прошлое. Тем более что «юго-восточных» кандидатов на этих выборах аж трое, то есть, другими словами, ни одного, потому что единой кандидатуры нет.

Но интересно, что если суммировать число голосов определившихся и намеревающихся голосовать за Юрия Бойко, Евгения Мураева и Александра Вилкула, то этот тройственный кандидат согласно данным «Рейтинга» получает 16,2% голосов. То есть больше, чем Петр Порошенко. И это при том, что умело проведенный раскол в «юго-восточном» лагере сам по себе снижает рейтинг всех кандидатов, потому что лишает их надежды на победу.

Но выбирать, похоже, придется между двумя рецидивистами и одним шоуменом.